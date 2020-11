Schmaler Grat

Aber wir haben ja ein eigenes Hirn, wie das Bundeskanzler Sebastian Kurz im Sommer einer TV-Redakteurin wenig charmant an den Kopf geworfen hat. So muss nun jeder für sich und andere denken – das nennt man Verantwortungsbewusstsein. Brennt das Haus lichterloh, überlegt keiner, der noch bei Trost ist, ob er seinen Sonntagsbraten in Ruhe fertig verspeisen soll, bevor er ins Freie läuft.