Besuche in Seniorenheimen sollen möglich bleiben

Morgen, Samstag, will die Bundesregierung schärfere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verkünden. Eine Art Lockdown liegt in der Luft. Das Land hat den 74 Pflegeeinrichtungen in Salzburg einen Entwurf mit Empfehlungen zukommen lassen. Die sehen unter anderem vor, dass Besuche immer möglich sein, aber je nach Ampelschaltung nicht mehr in den Zimmern, sondern in Besucherzonen stattfinden sollen. Sonderregelungen sollen weiterhin für Palliativstationen gelten.