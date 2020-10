Unfallkrankenhaus erlässt nun auch Besuchsverbot

Aufgrund der steigenden Anzahl der Neuinfektionen gilt nun auch im Unfallkrankenhaus in der Stadt Salzburg ein weitgehendes Besuchsverbot. Der Träger, die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA), informierte darüber in einem Facebook-Posting. Das Verbot gilt bis auf weiteres. Ausnahmen werden nur in Einzelfällen in Absprache mit dem Personal genehmigt. Damit sind ab sofort keine Begleitpersonen für die Erstaufnahme und Wiederbestellung von Patienten gestattet. Von der Regelung ausgenommen sind ausschließlich gehbehinderte Personen oder Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 15 Jahren.