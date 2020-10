Auch Superstar Alaba stellt sich als Gratulant ein

Der Himmel über Hartberg hing voller Geigen am 15. Juli dieses Jahres. Mit einer Nullnummer daheim gegen die Austria setzten die Mannen von Markus Schopp der Super-Saison die Krone auf und zogen erstmals in der Klubgeschichte in den Europacup ein. Doch die Leichtigkeit des Seins ist inzwischen futsch bei jener Truppe, über die vor wenigen Monaten noch ganz Österreich staunte.