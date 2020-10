Teamchef-Lob: Sturms Gesamtpaket ist stimmig

Wir fragten bei Teamchef Franco Foda nach. „Der gute Ligastart meines Ex-Klubs ist für mich keine große Überraschung. Man sieht, dass Trainer und Sportdirektor gut harmonieren und zusammenarbeiten. Was gibt das Team her? Was kann ich spielen? Diese Fragen wird sich auch Christian Ilzer gestellt haben. Ich muss sagen, Sturm hat sich gut verstärkt. Man hat Spieler geholt, die auch zum System passen, das sich der Trainer vorstellt.