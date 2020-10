Frauenärzte-Mangel: Hoffnung für Obersteirer

Seit über einem Jahr kämpfen Carina und Wolfgang Klemmer aus Fohnsdorf für mehr Kassen-Frauenärzte in Murau und Murtal. Über 3500 Unterschriften haben sie beim Land deponiert. Jetzt gibt es wenigstens kleine Schritte in die richtige Richtung: In Judenburg ist ein Angebot geplant, in Murau wird es bereits umgesetzt.