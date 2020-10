Sogar Astrologen waren auf Mörderjagd

Angebliche Sichtung in Hamburg

Für großes Aufsehen sorgte in Deutschland ein Vorfall in Hamburg im Dezember 2018: Ein Busfahrer hatte die Polizei alarmiert, weil er dachte, er hätte Felzmann in der Hamburger Innenstadt gesehen. Die Einsatzkräfte umstellten daraufhin stundenlang mit Maschinenpistolen bewaffnet ein Hotel, in dem der flüchtige Felzmann vermutet wurde. „Großeinsatz! Polizei jagt Ösi-Mörder“, schrieb die deutsche Boulevardzeitung „Bild“ tags darauf.