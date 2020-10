Neue Firmen auf dem alten Adeg-Areal in Spittal

Große Pläne gibt es für das ehemalige Adeg-Areal in der Lieserstadt. In dem Komplex sollen künftig mehrere Firmen ihr Zuhause finden. Einige Unternehmen sind bereits in die Anlage, die jahrelang leergestanden war, übersiedelt. Die neuen Investoren planen, das Gebäude auszubauen und zu erweitern. Besonders Start-Ups sollen in die zur Verfügung stehenden Räume einziehen.