Die dunklen Ecken der Grazer Stadtgeschichte

In der rund zweistündigen Führung wandert man ausgehend von der Grazer Burg Orte ab, von denen man oft gar nicht mehr weiß, wie geschichtsträchtig sie sind. So befand sich etwa am Franziskanerplatz das geheime Hauptquartier des Widerstands: „Ein Widerstand übrigens, an den bis heute nur sehr wenige Denkmäler und Gedenktafeln erinnern“, so Graz Guide David Zottler. Warum das so ist? Auch diese Frage wird auf der spannenden und oft auch bewegenden Tour beantwortet.