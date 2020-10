Hailey Bieber: Liebes-Tattoo für Justin Bieber

Justin und Hailey sind seit September 2018 standesamtlich verheiratet. Ein Jahr später ließen sie sich dann noch einmal im großen Stil in einem Luxus-Resort in South Carolina trauen. Um seinen Hochzeitstag gebührend zu feiern, veröffentlichte das Paar vor einem Monat Fotos der Hochzeit, die Justin mit romantischen Worten untertitelte. „Hailey Bieber. Ich habe so ein Glück, dein Ehemann zu sein! Du bringst mir jeden Tag so viel bei und du machst mich zu einem besseren Mann! Den Rest meines Lebens will ich dich stärken, damit du die Frau sein kannst, die Gott gerufen hat. Mein Herz ist dafür da, all deine wildesten Träume zu ermöglichen!“