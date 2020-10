Krabbelgruppen bald im alten Gericht?

Über eines sind sich alle einig: Saalfelden braucht dringend neue Krabbelgruppen. Der Betreuungsbedarf liegt bei rund 80 Kindern, derzeit kann nur etwa die Hälfte aufgenommen werden. Die Standortfrage treibt jetzt einen Keil in die Gemeindepolitik: Die SPÖ will das frühere, jetzt leer stehende Bezirksgericht nutzen. Haken dabei: Es kann nur angemietet werden. Die Gemeinde müsste in 25 Jahren rund 3,5 Millionen Euro für Miete zahlen. Die ÖVP fordert, dass für einen Neubau auch Geld von der Corona-Investitions-Milliarde des Bundes abgeholt werden soll und schlägt den alten Bauhof vor.