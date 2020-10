Trotz Krise: „Erhöhung von Gebühren nicht geplant“

Was bedeutet das für das Grazer Budget? Muss jetzt gespart werden?

Wir machen eine antizyklische Fiskalpolitik. Das heißt, wir werden jetzt in der Krise weiter in die Infrastruktur investieren und damit helfen, Arbeitsplätze zu erhalten. Dementsprechend werden wir bei rückläufigen Einnahmen eine höhere Verschuldung in Kauf nehmen müssen. Wenn sich die Konjunktur erholt hat, werden wir auch wieder sparen.