„Es sind noch sehr viele Fragen offen“

Wir wissen nicht genau, wer als Schlüsselkraft gilt. Was ist mit Bäckern, Metzgern? Wie geht es mit Tageseltern weiter? Wie mit der 24-Stunden-Pflege? Dürfen Kuchler ihre Angehörigen im Spital besuchen? Wer übernimmt Pönalzahlungen an Firmen? Wir haben am Nachmittag einen Fragenkatalog an den Landeshauptmann übermittelt.