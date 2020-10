Protest gegen Lkw: 2 Bergstraßen werden gesperrt!

Gestaffelte Protestaktionen

Nun haben die betroffenen Gemeinden sowohl am Triebener Tauern als auch am Gaberl auf Initiative von Wilding eine Demo vereinbart: Am Mittwoch (21. 10.) starten Straßensperren für Transit-Lkw zunächst in Trieben und Köflach (8 Uhr), ab 10 Uhr wird in Hohentauern und Maria Lankowitz protestiert, zuletzt dann in Pölstal und Weißkirchen (12 bis 14 Uhr).