Kinder brauchen Profis: Protest gegen Schnellkurs

Der Grazer Stadtrat Kurt Hohensinner verteidigt Landesrätin Juliane Bogner-Strauß (beide ÖVP): „Ich sehe das pragmatisch.“ Wegen des Personalmangels seien in der Steiermark Kollegs für Kindergarten-Pädagogik geschaffen worden. Eines davon in Graz: Start war im Herbst – die Ausbildung dauert zwei Jahre. „Es braucht jetzt eine Übergangslösung. Sonst müssten im Herbst 2021 Kindergarten-Gruppen geschlossen werden.“ Bereits heuer habe sich in der Landeshauptstadt für eine Gruppe kein Pädagoge gefunden.