Alko-Fahrt endete auf Bahngleise

Ein 52-jähriger Alkolenker ist in der Nacht auf Sonntag in Zell am See im Pinzgau mit seinem Wagen auf den Gleisen neben einer Eisenbahnkreuzung stecken geblieben. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Mann hatte 2,3 Promille Alkohol im Blut. Der Führerschein konnte dem Pkw-Lenker nicht abgenommen werden, da dieser über keine gültige Lenkberechtigung verfügt, berichtete die Polizei.