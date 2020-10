Mit seiner spitzen Feder piekte er jeden

Der Redakteur, Schauspieler und Comedy-Autor Herbert Feuerstein ist am Dienstag in Erftstadt bei Köln gestorben. Der langjährige Sketchpartner von Harald Schmidt wurde 83 Jahre alt. Mit Schmidt arbeitete er unter anderem in der Sendung „Schmidteinander“ zusammen. Die Feder des in Zell am See geborenen Feuerstein, der in den letzten Jahren sehr zurückgezogen lebte, war schon immer spitz, piekte jeden. Auch als Musikstudent im Mozarteum Salzburg. Was sogar mit dem Rausschmiss aus der Musikhochschule endete.