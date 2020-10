Saalbach im zweiten Anlauf in der Poleposition

Als Zweitbewerber im Vorteil

Zweitbewerbung: Erst-Bewerber wie diesmal Garmisch und Crans Montana tun sich schwer. Das musste Saalbach 2018 akzeptieren. Diesmal aber sind die Pinzgauer in der Poleposition. „Schweizer und Deutsche wollten auf Zeit setzen, die Vergabe verschieben. Wir sind aber froh, wenn es eine Entscheidung gibt“, so Gensbichler. Denn der WM-Ort 2025 ist traditionell Schauplatz des Weltcup-Finales im Jahr davor. Bürgermeister Hasenauer verspricht jedenfalls: „Sollten wir den Zuschlag bekommen, wird es eine Vorzeige-WM in Österreich geben.“