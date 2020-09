„Hab ich richtig gehört?“ Klopp tadelt Keane im TV

In manchen Phasen des Spiels habe Liverpool schlampig agiert, analysierte Sky-Experte Roy Keane Liverpools 3:1-Sieg gegen Arsenal. Das stieß Liverpool-Cheftrainer Jürgen Klopp sauer auf. „Habe ich richtig gehört?“, fragte er via Schaltung ins TV-Studio live auf Sendung. Womöglich habe Keane das falsche Spiel gesehen, so „Kloppo“.