Fahnen mit 28 EU-Bürgerinnen zum Jubiläum

Die Fahnen, in den eleganten Farben Schwarz und Gold gehalten, zeigen nicht nur eine erfreuliche Vielfalt der EU-Bürgerinnen in ihrer zweiten Heimat Graz, beziehungsweise Österreich, sondern mit der jeweiligen Handschrift auch eine ganz persönliche Note der porträtierten Frauen. Ihre vollständigen Biografien kann man übrigens in einer Publikation, die am 5. Oktober im Grazer Landhaushof präsentiert wird, nachlesen. Dort finden sich auch die schönen Porträtaufnahmen.