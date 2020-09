Verein bildet Tagesmütter für Unternehmen aus

Seit Juni ist Carolina Guiñazú Betriebstagesmutter im Curalino, der neu gegründeten internen Kinderbetreuungseinrichtung der Cura Cosmetics Gruppe mit Sitz in Innsbruck. Ihre Berufsausbildung hat die Tagesmutter bei Frauen im Brennpunkt absolviert. Dort wird sie auch laufend weitergebildet. Der 1986 gegründete Verein mit Hauptsitz in Innsbruck und sechs Außenstellen in den Bezirken bildet seit vielen Jahren Tagesmütter aus. Diese Betreuungsform in kleinen Gruppen gewinnt zunehmend an Bedeutung und wird auch in immer mehr Betrieben als mögliche Varianten ins Auge gefasst.