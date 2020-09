Steirische Künstlerinnen stehen endlich im Zentrum

Über Jahrhunderte wurde Frauen der Zugang zur Kunstwelt verwehrt. Genie blieb den Männern vorbehalten. In der Neuen Galerie im Joanneumsviertel rückt man die an den Rand gedrängten Künstlerinnen nun in den Mittelpunkt und widmet ihnen mit „Ladies First“ eine Ausstellung - vollgepackt mit Entdeckungen.