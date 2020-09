„Viele Firmen werden künstlich am Leben erhalten“

„Wirtschaftlich nicht sinnvolle Marktpreise“

Zweifellos seien am Beginn der Corona-Pandemie beschlossene Hilfsmaßnahmen notwendig und richtig gewesen, heute stelle sich aber die Frage nach der Sinnhaftigkeit. Klaus Schaller, Regionalleiter West des KSV 1870: „Die in Schieflage geratenen Unternehmen versuchen, sich mit allen Mitteln am Markt zu behaupten. Es wir dann oft zu wirtschaftlich nicht mehr sinnvollen Preisen angeboten. Als Folge wird das gesamte Preisgefüge einer Branche zerstört. Darunter leiden die an sich gesunden Unternehmen, welche aufgrund fallender Preise auch in ihrer Existenz gefährdet werden.“ Die bisher größten Pleiten (nach den offen aushaftenden Verbindlichkeiten beurteilt), die am Landesgericht Innsbruck eröffnet wurden, sind: CPH Gastronomie u. Betriebs GmbH, Kufstein, 14 Mio. €; Stahl- und Metallbau Hörburger GmbH, Roppen, 5,6 Mio. €; Winkler Steinmetz GmbH & Co KG, Schwaz, 4,3 Mio. € und Consilio ZT GmbH, Schwaz, 2.7 Mio. €.