Junuzovic hofft jetzt auf Comeback im Rückspiel

Vor zwei Wochen im Training zog sich Junuzovic einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu. Für ihn kam die Reise nach Israel zu früh. Junuzovics Ruhe und Bodenständigkeit hätten dem Team während des Corona-Wahnsinns in Israel auch ohne Einsatz sicher gut getan. Trainer Jesse Marsch verfolgt mit dem Ankurbler aber andere Pläne: „Sladdi ist nicht so weit vom Comeback entfernt. Er wird in Salzburg die Intensität in seinem Training weiter steigern. Fürs Rückspiel gegen Maccabi sollte Sladdi wieder ein Thema sein!“ Die Fans drücken die Daumen ...