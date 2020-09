Behörde beschlagnahmte zwölf verwahrloste Hunde

Die vollkommen uneinsichtige Frau soll laut Behörde bereits in Villach und Salzburg einschlägig bekannt sein. Aktuell halte sie sich in Hallwang (Bezirk Salzburg Umgebung) auf. Bereits kurz vor dem Umzug wollen Zeugen sie in Braunau sogar schon wieder mit einem neuen Hund gesehen haben. „Das Problem ist, dass Animal Hoarding eine Krankheit ist, die meist viel zu lange nicht erkannt wird“, so Stadler. „Die Betroffenen glauben, dass sie ohne Tiere nicht leben können und häufen so viele wie möglich an. Dabei bemerken sie nicht, dass sie völlig überfordert sind und es den Tieren sehr schlecht geht. Im aktuellen Fall hat sogar die Mutter der Halterin bei uns unaufhörlich interveniert und beteuert, dass ihre Tochter Tiere liebt und sich für die Hunde aufgeopfert hat, und dass sie beide so lange kämpfen werden, bis sie die Hunde wieder zurückbekommen.“