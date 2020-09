Pilotprojekt: Zuschauerfrage abhängig von Supercup

Eine Fan-Rückkehr in die Stadien hängt maßgeblich vom umstrittenen Testlauf beim UEFA-Supercup ab. Wie die Europäische Fußball-Union am Dienstag bestätigte, soll nach dem „Pilotprojekt“ in Budapest entschieden werden, ob erstmals nach der Corona-Zwangspause auch bei Länderspielen in diesem Jahr Zuschauer wieder zugelassen werden können. Die UEFA untersagt das - ebenso wie Zuschauer im Europacup - derzeit noch.