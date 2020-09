Weiter Warten auf Tierschutzhaus im Pinzgau

Im gesamten Innergebirg halten engagierte Freiwillige die Versorgung von Tieren in Not aufrecht. Vom Land gab es bisher nur leere Versprechungen. Karin Dollinger, SPÖ-Tierschutzsprecherin und Abgeordnete im Landtag, kritisiert, dass das Tierschutzbudget in Salzburg weit unter dem Österreich-Durchschnitt liege. 2019 gab es Ausgaben in der Höhe von 263.000 Euro. Dollinger bringt auch einen privaten Gnadenhof in Maishofen in Spiel: „Die Betreiberin kümmert sich aufopfernd um in Not geratene Tiere und braucht dringend Unterstützung.“ Zumindest bis ein Pinzgauer Tierheim endlich realisiert ist, sollte das Land den Gnadenhof unterstützen, so die Forderung.