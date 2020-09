Airport-Krise: Salzburgs Politik unter Druck

Ab 2022 könnten allerdings große Veränderungen am Salzburger Flughafen anstehen, sofern das Flugaufkommen coronabedingt nicht an das Vorkrisen-Niveau mit 1,8 Millionen Passagieren jährlich anschließt. „Da werden wir uns etwas einfallen lassen müssen“, hält sich Stöckl bedeckt. Nur so viel: Zuschüsse soll es nicht geben – die würden die Budgets von Stadt und Land in puncto Maastricht-Ergebnisse negativ beeinflussen. Salzburgs Vizebürgermeister und Airport-Aufsichtsrat Bernhard Auinger (SPÖ) wird da schon konkreter.