Willkommen in der steirischen Waldstadt, Mr. Trump

„Die Natur soll machen, was sie will“

Der Nebel bedeckt an diesem Tag die Berge, im Tal fällt leichter Regen. Es riecht überall nach Wald. „Das Gesäuse steht als einziger Nationalpark in der Steiermark für Wildnis. Es ist unnahbar und heroisch“, erklärt Hollinger, als wir eine Schotterstraße entlangwandern. „Wir verstehen uns als heilige Erde.“ Aus der Natur wird hier kein Profit erwirtschaftet. Umgeknickte Bäume bleiben liegen. „Die Natur soll machen, was sie will.“