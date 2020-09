Bullen: Für Österreich, nicht nur für eigene Fans

Was für CL-Abende!

Elfmal in Serie war Salzburg in der Qualifikation zur Königsklasse gescheitert, nur 2019 standen die „Bullen“ aufgrund Österreichs Ranking in der Fünfjahreswertung der UEFA fix in der Gruppenphase. 6:2 und 4:1 gegen Genk, 3:4 in Liverpool, 1:1 in Neapel - packende Spiele, das Team von US-Trainer Jesse Marsch sorgte für denkwürdige Fernseh-Abende.