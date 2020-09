Deutschlandsberg und Graz-Umgebung blinken gelb

In Deutschlandsberg sollen zuletzt gestiegene Corona-Zahlen für die Ampelschaltung verantwortlich sein. Der weststeirische Bezirk weist mit einer Zuwachsrate von 6,3 Prozent innerhalb von 24 Stunden den höchsten Wert in der Steiermark auf. Grund zur Panik ist das keiner: In absoluten Zahlen handelt es sich um fünf Neuerkrankungen. In der gesamten Steiermark gibt es aktuell 359 aktiv Infizierte.