Die zuletzt aufgetretenen Cluster in Niederösterreich weiten sich aus. So wurden fünf zusätzliche Erkrankte gemeldet, die an einem Dämmerschoppen in einem Wirtshaus im Bezirk Zwettel teilgenommen hatten. Auch in Bezug auf das Szene-Lokal Q-Stall stieg die Zahl der Infizierten an. Zudem gibt es laut „Krone“-Informationen nun auch einen positiven Fall an der größten Schule Niederösterreichs.