Cluster in Krems: Szene-Lokal bleibt vorerst zu

Mikl-Leitner: „Stehen am Beginn entscheidender Monate“

Indes wurden hinsichtlich der Corona-Ampel Wiener Neustadt und auch der Bezirk Korneuburg auf gelb gesetzt. „Bundes- und Landesebene haben dasselbe Ziel, nämlich die Pandemie in den Griff zu bekommen. Darum halte ich mich an die Empfehlungen der Experten“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am Freitag. „Wir stehen am Beginn entscheidender Monate, die zeigen werden, wie gut wir durch die Pandemie kommen werden“, erklärte sie. Das Land Niederösterreich arbeitet laut Mikl-Leitner darum „aufs Engste“ mit dem Landessanitätsstab und mit der Landesgesundheitsagentur zusammen, um weitere Schritte gegen die Pandemie zu setzen.