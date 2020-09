Vierjähriger überrollt: Ganzer Ort trauert mit

„Eine Tragödie“

Aber das ganze Mitgefühl gilt der leidgeprüften Familie, die vom Kriseninterventionszentrum betreut wird. „Ich habe sie am Samstag besucht und das Beileid der gesamten Gemeinde ausgedrückt“, sagt Bürgermeister Werner Höfler. „Wir alle stehen hier unter Schock, sind zutiefst traurig. Man sieht an den Gesichtern, wie sehr jeder betroffen ist. Am Samstag hat sicher auch jeder überprüft, ob alles in den Höfen richtig verstaut und gesichert ist. Das Ganze ist eine Tragödie.“