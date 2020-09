Lkw stürzte in Straßengraben: Lenker unverletzt

Unglaubliches Glück im Unglück hatte ein ukrainischer Lkw-Lenker am frühen Samstagmorgen in Tirol. Der Mann geriet aus bisher unbekannter Ursache auf der Autobahn bei Ebbs in einem Baustellenbereich über den rechten Fahrbahnrand hinaus - sein Sattelkraftfahrzeug kippte in einen Graben, doch der 29-Jährige blieb unverletzt.