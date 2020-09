Als James Bond über Sturm gut lachen hatte

„Auswärts haben wir damals leider nicht so abgeliefert wie daheim vor unseren Fans“, erinnert sich der heutige ÖFB-Teamchef Franco Foda an das K. o. - das Jahrhundertcoach Ivica Osim sogar an den Rücktritt denken ließ! „Uns wurden die Grenzen aufgezeigt, ich weiß nicht, was ich noch machen soll“, sagte „Ivan, der Große“ damals zur „Krone“. Selbst Libero Foda soll nach dem 0:5 mit einem Abgang spekuliert haben. Zitat: „Nach so einem Spiel muss man einfach darüber nachdenken.“ „Wie bitte?“, fragt Foda heute schmunzelnd. „Ich kann mir nicht vorstellen, je so etwas gesagt zu haben.“ Lächelnder Nachsatz: „Trainer Osim war ja ohnehin nie mit uns zufrieden, auch bei einem Sieg nicht!“