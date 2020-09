Tafel und virtueller Rundgang gegen das Vergessen

Am 11. September 1947 begann in Graz der Prozess gegen die Verantwortlichen des Lagers Liebenau. Für Kulturstadtrat Günter Riegler ist der 11. September also ein guter Tag, um die wertvolle Erinnerungsarbeit, die das Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung unter Barbara Stelzl-Marx seit Jahren leistet, zu würdigen. Das tat die Stadt gestern auch in Kooperation mit Kulturlandesrat Christopher Drexler mit der Übergabe einer Gedenktafel und eines virtuellen Rundgangs. Corona-bedingt fand diese nicht im Maria-Cäser-Park, dort, wo sich das Lager einst befunden hatte, statt, sondern in der Grazer Oper, die in den kommenden Wochen mit der Premiere von Weinbergs „Die Passagierin“ und einem umfangreichen Rahmenprogramm ebenfalls viel Erinnerungsarbeit leistet.