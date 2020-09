Proteste erfolglos: Bäume mussten weichen

Für Mesut Onay (ALI) geht es vor allem „um die fehlende Transparenz in dieser Causa“. Man habe die Bürger weder miteinbezogen noch ausreichend informiert. In dieselbe Kerbe schlägt Gerald Depaoli (Gerechtes Innsbruck), der sich eine Anzeige einhandelte, weil er die Kundgebung nicht angemeldet hatte. Dies sei aber auch nicht möglich gewesen, so Depaoli, müsse das doch 48 Stunden im Vorfeld geschehen, die ÖBB hätten den Fällungstermin aber kurzfristig vorverlegt. Auch Rudi Federspiel (FPÖ) wurde vor Ort gesichtet. Am Ende nützte alles nichts, laut ÖBB führte kein Weg an der Fällung vorbei.