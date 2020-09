Städte setzen auch im Winter voll auf Schanigärten

Kaum ein Erlass aus Wien hat in Niederösterreich so viel Anklang gefunden, wie die von Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) vorgeschlagene Aussetzung der Schanigartengebühren. Dass in Wien die Schanigärten auch im Winter geöffnet bleiben wird die Stadtregierung in der Gemeinderatssitzung am 24. September beschließen, wie die rot-grüne Spitze am Donnerstag angekündigt hatte.