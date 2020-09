Kühbauer über Transfers, Kapitänsfrage und Fans

Es geht wieder los! Am Freitag (18.30 Uhr, im LIVETICKER auf sportkrone.at) startet Österreichs Bundesliga in die neue Saison. Rekordmeister Rapid macht den Anfang. Zum Auftakt wartet das Heimspiel vor 10.000 Fans gegen die Admira, bevor es dann für die Grün-Weißen am Dienstagabend (20.30 Uhr) in Gent um den Einzug ins Champions-League-Play-off geht. Im Video oben sehen und hören Sie Trainer Didi Kühbauer.