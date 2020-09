Wann ein Vorderverschluss beim BH sinnvoll ist

Ein BH mit Rückenverschluss verfügt meist über mehrere Verschlussspangen. Diese sind dazu da, dass der BH auch nach einigen Jahren des Tragens noch passt. Jeder BH dehnt sich nämlich im Laufe der Zeit und da kann es schon mal sein, dass dieser ausleiert. Daher gibt es am Rücken meist mehrere Verschlüsse, damit der BH auch nach der Ausdehnung noch passt. Doch die Anzahl an Verschlüssen am Rücken stellt viele Frauen auch nach Jahren morgens noch vor eine Herausforderung. Ganz zu schweigen von der Männerwelt, bei der es manchmal tatsächlich zu Überforderung beim BH-Ausziehen kommen kann.