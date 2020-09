Tscheche Schick soll Jungstar Havertz ersetzen

Bayer Leverkusen hat sich für die kommende Saison der deutschen Bundesliga mit Stürmer Patrik Schick verstärkt. Der zuletzt von AS Roma an RB Leipzig verliehene Tscheche unterschrieb einen Fünfjahresvertrag bis 2025, wie Bayer am Dienstag mitteilte. Die Ablösesumme beträgt laut den Italienern 26,5 Millionen Euro.