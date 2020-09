Mädchen (1) in Pool gestürzt - unter Plane geraten

Unfall-Drama in Niederösterreich: In Gedersdorf im Bezirk Krems ist am Montagnachmittag eine Einjährige in einen Pool gestürzt und unter die darin befindliche Abdeckfolie geraten. Der Zustand des Opfers, das mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen wurde, galt am Abend als kritisch.