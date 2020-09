Die Schönheitskönigin des Alpenlandes

Letztere lobte die Courage der Kandidatinnen. „Es erfordert viel Selbstvertrauen und Mut, sich auf der Bühne zu präsentieren.“ In die gleiche Kerbe schlug auch der ehemalige „Germany’s Next Topmodel“-Juror Thomas Hayo. Per Video-Botschaft zugeschaltet, ließ er die Missen-Anwärterinnen wissen: „Bleibt auf der Bühne cool, vertraut auf eure Stärken, bleibt immer authentisch und zeigt euer wahres Ich!“