Neues Kampfgewicht für den 99ers-Youngster

„Auf uns wartet noch sehr viel Arbeit“, resümiert 99ers-Trainer Doug Mason nach den zwei Testniederlagen (1:4 gegen Villach und 1:4 gegen Slovan Bratislava). „Die Burschen haben ihre Klasse noch nicht zeigen können." Zu viele Verletzte hatten die Grazer in den ersten Trainingstagen zu verdauen. Das Positive: Die angeschlagenen Oliver Setzinger, Parker MacKay und Kenny Ograjensek kommen zumindest rasch retour, stehen bereits morgen wieder am Eis. „Und auch Dominik Grafenthin, den es erneut am Daumen erwischt hat, kann wieder leicht trainieren.“