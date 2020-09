Polizei barg betrunkenen Deutschen (25) vom Berg

Es dürften absurde Szenen gewesen sein, die sich am Samstag auf der Olpererhütte im Tiroler Zillertal abgespielt haben. Wie die Polizei am Sonntag berichtet, musste ein betrunkener Deutscher per Helikopter geborgen werden. Der Mann hatte sich zuvor aggressiv anderen Hüttengästen gegenüber verhalten. Zudem wäre er wohl nicht mehr in der Lage gewesen, alleine abzusteigen. Bergrettung und Alpinpolizei rückten nach einem Notruf der Hüttenwirtin aus.