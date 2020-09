Jugendlicher (16) nach Fahrradunfall verstorben

Es ist ein unglaublich tragischer Unfall, der sich am Samstagabend in Innsbruck ereignet hat: Ein 16-Jähriger fährt mit seinem Fahrrad den Tummelplatzweg entlang, macht plötzlich eine Vollbremsung und stürzt. Der Jugendliche wird über den Lenker seines Fahrrads auf ein geparktes Auto geschleudert, sein Bike fliegt über den Pkw und landet ausgerechnet auf einem Kinderwagen, in dem ein sechs Wochen altes Baby liegt. Der Säugling wird auf die Straße geschleudert, bleibt aber zum Glück unverletzt. Der Jugendliche allerdings verstirbt kurze Zeit später in der Innsbrucker Klinik.