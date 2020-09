Hartberger Jungfrau spioniert schon

Aber die Oststeirer wollen bestmöglich vorbereitet sein. „Jetzt geht es in erster Linie darum, eine Grundinformation über den Gegner zu bekommen. Und da haben wir uns auf diversen Analyse-Plattformen schon ein erstes Bild machen können. Schopps erste Gliwice-Analyse: “Sie haben eine intensive, robuste und zweikampfstarke Truppe. Zudem verfügen die Polen über eine gute Ordnung im Spiel, lassen vor allem in der Defensive kaum etwas zu. Der Klub hat natürlich mehr Europacup-Erfahrung, war international schon öfter im Einsatz.

Schopp hat seine Informanten

Das aber ist keine große Kunst, Schopps Hartberger sind diesbezüglich ja noch jungfräulich. Ob Hartberg (Klem und Gabbichler sind nach Verletzungen am Weg retour) auch vor Ort spionieren wird, ist offen. Schopp: „In Zeiten wie diesen nicht so einfach.“ Aufgrund der Länderspielpause ist Gliwice erst am 12. 9. wieder im Ligaeinsatz. „Ich hab aber meine Leute, die mich mit den nötigen Infos versorgen.“