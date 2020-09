Toilettengänge und Pausen laufen im Schichtbetrieb

In den kommenden Monaten wird den Schülern der Handelsakademie (HAK) in Zell am See vor allem eines fehlen: Ihre Schulglocke. Die gibt es in diesem Semester nicht mehr. „Das ist notwendig, damit wir die Pausen im Schichtbetrieb abhalten können“, berichtet Direktor Thomas Hauer. An ungeraden Wochentagen dürfen die ersten, dritten und fünften Klassen der HAK in den Pausenhof, dann wird gewechselt.