Steirerin geschockt: „Plötzlich hat er geschossen“

Der Schreck sitzt der Frau noch in den Knochen: Beim Spazierengehen mit ihrem Hund in Kalsdorf bei Graz wurde Martina Jauk (30) von einem 16-Jährigen mit einer Gaspistole bedroht. Er repetierte durch und schoss sogar in die Luft! Die Steirerin ist zermürbt: „Schlimm, dass so etwas passiert ist.“